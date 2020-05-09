الكاظمي: رواتب المتقاعدين ستُدفع والحكومة بخدمتهم


الكاظمي: رواتب المتقاعدين ستُدفع والحكومة بخدمتهم
2020/05/09 | 04:08 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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