أيمن رضا لباسم ياخور: أفضل عدم الرد على التفاهات

2020/05/09 | 04:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الكلام الذي صرّح به الممثل السوري باسم ياخور عبر بث مباشر على “انستقرام” عن كونه السبب وراء تقديم مواطنه أيمن رضا لبرنامج “صفار كتار”، وأن رضا تقاضى عنه رقماً يوازي ما يتقاضاه كأجر عن مشاركته في ثلاثة أعمال درامية، كما تحدث أنه ساهم بمساعدة أبناء رضا في العمل والتمثيل ضمن مسلسل “ببساطة”، ردّ رضا […]

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