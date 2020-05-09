الكاظمي: معاشات المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم


الكاظمي: معاشات المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم
2020/05/09 | 04:29 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: معاشات المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 04:29.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: معاشات المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: معاشات المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).

واصل القراءة على روسيا اليوم
Sponsored Links