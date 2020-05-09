موت افتراضي - الفضل شلق

2020/05/09 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق أنت حي.



لا أنت ميت.



لا تصدق.



أنت في طريقك الى هناك.



أنت حيث الموت يشبه الحياة.



انتزعت روحك بقيت حياتك.



بقيت الحياة دون روح.



يسمونها النفس للدلالة على الحياة دون روح.



كان ضرورياً، حتى في الأديان، زيادة النفس للحديث عن حياة لا يحتكرها رجال الدين.



حين صار هناك علم الطبيعة منذ قرنين أو ثلاثة لم تعد الضرورة ملحة للازدواجية؛ ألغيت واحدة منهما حسب المنحى الايديولوجي لصاحب التحليل.فقدتَ رحابة ......





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