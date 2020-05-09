لماذا يجب العمل من المنزل بأقدام حافية؟

2020/05/09 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ انتشار وباء كورونا حول العالم، أجبر مئات الملايين على التزام منازلهم والعمل منها خلال فترات الإغلاق، مما خلق بيئة عالمية جديدة للأشغال لم تكن مألوفة لكثيرين من قبل.وباتت لنصائح خبراء الصحة بشأن العمل من المنزل أهمية كبرى، وكان آخرها تحذيرا من خطور ارتداء الأحذية أثناء الانخراط في العمل، حتى لو كانت منزلية وخفيفة […]

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