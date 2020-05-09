الثورة السودانية بين مطرقة الثورة ووسندان الإصلاح تاملات في كتاب اصلاح اجتماعي ام ثورة لروزا لوكسمبرغ - محمد الحسن المك

2020/05/09 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحسن_المك ‏"إن الهدف النهائي للاشتراكية هو العامل الحاسم الذي يميز الحركة الاشتراكية الديموقراطية عن الديموقراطية البرجوازية ‏وعن الراديكالية البرجوازية، إنه العامل الوحيد الذي يحول الحركة العمالية كلها من جهد غير مجد لتصليح النظام الرأسمالي ‏إلى نضال طبقي ضد هذا النظام بغية القضاء عليه، وهذا ما يجعل التساؤل «إصلاح أم ثورة؟» وهو يعادل بالنسبة للاشتراكية ‏الديموقراطية التساؤل التالي: «أن تكون أو لا تكون؟»، و ......





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