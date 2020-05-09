بعد بيع ملايين.. السلطات الصحية الأميركية تلغي مصادقتها على كمامات صينية

2020/05/09 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الخميس أنها ألغت مصادقتها على بيع عدد من المصنعين الصينيين لكمامات "N95" الطبية، في الولايات المتحدة بسبب فشلها في توفير حماية مناسبة ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الوكالة إن عددا من هذه الكمامات فشلت عند الاختبار في إثبات وجود الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة لترشيح الجسيمات بنسبة 95 في المائة.

وصنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا النوع من الكمامات على وجه التحديد ضمن المواد الوقائية الضرورية، والتي يجب الاحتفاظ بها لاستخدام الكوادر الطبية.

ويأتي القرار الذي اتخذته هيئة الغذاء والدواء الأميركية الخميس، بعد مطالبتها الصين الشهر الماضي بتعديل القواعد الجديدة لمراقبة جودة صادرات معدات الحماية الضرورية، حتى لا تشكل عقبة أمام وصول الإمدادات في الوقت المناسب.

وتخطت الهيئة متطلبات المصادقة على الكمامات في البداية، والتي تشمل الكثير من الاختبارات، في محاولة لسد النقص في معدات الوقاية، والذي تسببت به أزمة كورونا.

وبسبب فشل بعض الكمامات في الاختبارات، سحبت الهيئة مصادقتها عن جميع الكمامات التي انطبقت عليها ذات المعايير.

ونتيجة لذلك، تم حظر 65 مصنعا صينيا من بيع كماماتهم في الولايات المتحدة.

وخلال الفترة التي سمحت هيئة الغذاء والدواء بدخول الكمامات دون إجراء جميع الاختبارات الاعتيادية، تم بيع الملايين من الكمامات الصينية في الولايات المتحدة حتى جاء قرار إلغاء المصادقة عليها.

ورغم عدم إجراء جميع الاختبارات لدى دخول الكمامات البلاد، قام علماء يعملون لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باختبارها بعد طرحها في السوق، ما أدى لسحب اعتمادها.

وفي ظل النقص الناجم عن احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا، طلب من الكوادر الطبية تعقيم كماماتهم وإعادة استخدامها، في محاولة للاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.

واضطرت الكوادر الطبية لاستخدام كمامات توفر مستويات أقل من الحماية في بعض الحالات، بسبب النقص.

ويعتبر استخدام الكمامات المقلدة من طراز N95، والتي لا توفر حماية كاملة، مصدرا لزيادة المخاطر على الكوادر الطبية، كونها تمنحهم شعورا وهميا بالأمان بينما لا تقوى أغشيتها على ترشيح الفيروسات المميتة التي قد يتعرضون لها خلال عملهم.

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