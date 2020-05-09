الحكومة العراقية ستكون في خدمة هؤلاء بحسب الكاظمي

2020/05/09 | 07:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الشهر الحالي (آيار) تأخيرا لعدة ايام في دفع رواتب المتقاعدين، حيث يتسلم المتقاعدون رواتبهم في اليومين او الثلاثة الأولى من كل شهر، فيما لم تصدر ا...

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