العراق يعيد فتح منفذ

2020/05/09 | 07:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق، إعادة فتح معبر "الشلامجة" الحدودي مع ايران امام الحركة التجارية في منتصف شهر آيار الجاري.

وقال محافظ البصرة ورئيس خلية الأزمة اسعد العيداني في تصريح نشره المركز الاعلامي لديوان المحافظة اليوم السبت، انه "قرار فتح منفذ الشلامچة الحدودي منتصف هذا الشهر لحركة البضائع فقط".

واضاف ان ها القرار "جاء للحيلولة دون حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، نتيجة دخولها عن طريق إقليم كوردستان نزولاً الى محافظة البصرة".

وقررت الحكومة العراقية، في نهاية شهر نيسان الماضي، اعادة فتح المنافذ الحدودية امام الحركة التجارية، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها خشية من تفشي وباء كورونا.

وكانت قد اغلقت الحدود البرية للبلاد مع إيران والكويت في منتصف شهر آذار الماضي في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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