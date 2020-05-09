سوريا منهمكة في انتاج “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج مرض “كوفيد-19”

2020/05/09 | 08:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اطباء سوريون ليلهم بنهارهم، لإنتاج أكبر دفعة من عقار “هيدروكسي كلوروكين” المستخدم في البروتوكول العلاجي السوري لمصابي وباء كوفيد- 19.والمعمل الذي يعملون فيه هو على غرار بقية معامل الأدوية في سوريا توقف في السنوات الأخيرة عن إنتاج هذا العقار، لكن بعد تفشّي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص من […]

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