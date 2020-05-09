ثغرة “يوم صفر” في جهاز iPhone تسمح بالتجسس على بياناتك الشخصية

2020/05/09 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثغرة خطيرة في تطبيق البريد الالكتروني في اجهزة iPhone، ظهرت ثغرة “يوم صفر” أو “Zero-Day” الجديدة.وهذه الثغرة غير معروفة لدى المطورين أو من قد يهمه إصلاحها، في iOS و iPadOS، حيث لم تتعامل شركة Apple معها”.ان هذه الثغرة موجودة في إصدار iOS 13.4.1 الجديد، وتم العثور عليها من قبل مخترق سويسري تحت […]

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