السراج يقول إن المهمة الأوروبية الجديدة في البحر المتوسط تمنح أفضلية لحفتر

2020/05/09 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أنّ مهمة “ايريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية للمشير خليفة حفتر، رجل شرق البلاد النافذ.وأعلن السراج في مقابلة نشرت الجمعة مع صحيفة “كوروييري دي لا سيرا” الإيطالية أنّ “الهدف الأساسي لمهمة “ايريني” هو فرض احترام حظر الأسلحة الذي […]

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