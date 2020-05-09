دائرة انتخابية واحدة ام دوائر متعددة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/09 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الرابع والعشرين من كانون الأول 2019 أقر مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة واعتبار من يحصل على اعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية فائزا ويكون الترشيح فرديا .



فما هي مزايا نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ؟ان نظام الدوائر المتعددة تكون فيه كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة عن غيرها يتنافس فيها المرشحون من ابناء الدائرة الا ......





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