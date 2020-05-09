الكاظمي يغازل المتقاعدين دون تحديد موعد لصرف رواتبهم

2020/05/09 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن شريحة المتقاعدين تتصدر قائمة اهتماماته، مشيرا إلى أن رواتبهم سوف تدفع دون تحديد موعد لصرفها.وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، إن “المتقاعدين والفقراء أهلي، إنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي”، مؤكدا أنه “لن نسمح بان ينام عراقي ليله […]

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