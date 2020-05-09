وفاة طفل في الخامسة من عمره في نيويورك جراء مرض يرجح أنه مرتبط بكورونا

2020/05/09 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الجمعة، عن وفاة طفل في الخامسة من العمر جراء مرض التهابات، عوارضه قريبة من مرض كاواساكي المرتبط على الأرجح بكوفيد-19.وبات هناك حاليا 73 حالة تسجل عوارض مماثلة أحصيت لدى أطفال في هذه الولاية، وتحقق الأجهزة الصحية في أسباب وفاة الطفل كما في حالات أخرى كما أوضح حاكم الولاية […]

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