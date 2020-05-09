تويتر تختبر واجهة أنظف للمحادثات المترابطة

2020/05/09 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منصة تويتر اليوم عن تقديمها واجهة جديدة للردود، بحيث تستخدم هذه الواجهة الخطوط والمسافات البادئة لتسهيل متابعة المحادثات المترابطة، وفهم من ترد عليه وكيفية سير المحادثة.والصورة المتحركة التي نشرها حساب دعم تويتر، تعرض واجهة الاختبار الجديدة وهي تعمل، حيث تجعل الخطوط والمسافات البادئة من السهل جدًا معرفة من يردّ على من في المحادثات […]

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