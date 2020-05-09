دعما للعراق شعبا وحكومة

2020/05/09 | 08:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت حكومة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي اعمالها بعدما حصلت على ثقة مجلس النواب، لتنطلق نحو معالجة الاوضاع الراهنة في هذا البلد الجار وال...

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