2020/05/09 | 08:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكاظمي أن رواتب المتقاعدين ستصرف ابتداء من اليوم - صورة: فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقطع وعداً لـ"من أفنوا أعمارهم" للعراق: في خدمتكم) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقطع وعداً لـ"من أفنوا أعمارهم" للعراق: في خدمتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).