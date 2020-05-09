جيمس جيفري: روسيا محبطة في سوريا والأسد يحيط نفسه بالبلطجية

2020/05/09 | 08:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السفير “جيمس جيفري” الممثل الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي، أن #روسيا تعاني من الإحباط في #سوريا ولا تستطيع تسويق نفسها في العالم العربي والشرق الأوسط.كلام “جفري” جاء يوم أمس، خلال إيجاز صحفي…

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