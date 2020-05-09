“الكاظمي وحصر السلاح وقتلَة المُتظاهرين”: يُهمِل.. لا يُهمِل؟

2020/05/09 | 08:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توليه رئاسة #الحكومة_العراقية بصبغة رسمية، أمسى #مصطفى_الكاظمي في مهمة صعبة، وصعبة جداً، فهو جاء في ظل ظروف عصيبة يمر بها #العراق منذ أكتوبر المنصرم.قبل التصويت على حكومته فجر الخميس، تعهّد “الكاظمي” بتنفيذ العديد…

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