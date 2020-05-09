الحشد يكبد “داعش” خسائر كبيرة بقصف مضافات له شمال شرق سامراء

2020/05/09 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، السبت، عن دك اربع مضافات تابعة لتنظيم داعش الاجرامي بقذائف الهاون شمال شرق مدينة سامراء المقدسة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة اللواء ٣١٣ أفادت بوجود اربع مضافات يتواجد فيها عناصر من تنظيم داعش الاٍرهابي في منطقتي […]

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