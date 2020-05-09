2020/05/09 | 08:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: استكمال باقي التشكيلة الوزارية قبل العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: استكمال باقي التشكيلة الوزارية قبل العيد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: استكمال باقي التشكيلة الوزارية قبل العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).