جوجل تصدر تطبيق لتعليم الأطفال القراءة

2020/05/09 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيقها الجديد Read Along الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تطوير مهارات القراءة.وقالت عملاقة التقنية الأمريكية ، ان “التطبيق لدعم الأسر، من خلال أندرويد لدعم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات لمساعدتهم على تعلم القراءة.وتأتي هذه العملية عن طريق تقديم تعليمات لفظية ومرئية أثناء قراءة القصص جهرًا”.

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