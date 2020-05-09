الصحة العالمية لا توصي بإغلاق أسواق الحيونات البرية رغم دورها المحتمل في كورونا

2020/05/09 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إنه وبالرغم من احتمال أن يكون سوق بيع الحيوانات البرية في مدينة يوهان الصينية، قد لعب دورا في ظهور فيروس كورونا وتفشيه في أنحاء العالم، إلا أنها لن تقدم توصية بإغلاق مثل هذه الأسواق.خبير الأمراض الحيوانية في منظمة الصحة العالمية بيتر بن إمبريك قال إن هذه الأسواق توفر فرص عمل […]

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