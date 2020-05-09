صحة الرصافة: كنا قريبين جدا من الانتصار على كورونا ولكن هذا ما حصل

2020/05/09 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد مدير صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، السبت، مطالبته بضرورة إعادة فرض الحظر الشامل بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدائرة كانت قريبة جدا من الانتصار ولكن جهود الكوادر الصحية هدرت وعادت الى مرحلة الدفاع.وقال الساعدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “لم ولن تدخر ملاكات الجيش الأبيض جهدا […]

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