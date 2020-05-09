قطر: أوضاع العراق والمنطقة تضعنا على حافة الانفجار

2020/05/09 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذّر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أن أوضاع العراق والمنطقة على حافة الانفجار، في ظل التوترات وغياب الإصلاحات، وتداعيات فيروس كورونا، داعياً دول المنطقة إلى التعاون فيما بينها لتجاوز التحديات.وقال آل ثاني في ندوة عبر الإنترنت مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إنه “في […]

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