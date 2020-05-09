2020/05/09 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى قتلت القوات الامنية اثنين من افراد عصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، ان “الارهابيين هما من قناصي داعش ، حيث تم قتلهما بين ناحيتي العظيم وقره تبة شمالي ديالى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ “العهد نيوز”: قتل داعشيين اثنين شمالي ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ “العهد نيوز”: قتل داعشيين اثنين شمالي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).