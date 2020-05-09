صحيفة بريطانية تكشف عما هو اخطر على العراق من داعش وكورونا!

2020/05/09 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة بريطانية ان العراق يواجه مشكلة اكبر من داعش وفيروس كورونا.

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