2020/05/09 | 09:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلصت شركات النفط بأمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقع المحللون - صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقفز لثاني أسبوع والعراق يجد صعوبة بخفض الإمداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقفز لثاني أسبوع والعراق يجد صعوبة بخفض الإمداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).