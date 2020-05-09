بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية تركية

2020/05/09 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت 24 ولاية تركية حظرا للتجوال بدء من منتصف الليلة الماضية، وذلك ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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