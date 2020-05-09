الموريتانيون يتدفقون على المساجد بعد تخفيف تدابير العزل

2020/05/09 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفّق مئات المصلّين على مسجد المدينة المنوّرة، أكبر مسجد في نواكشوط، الجمعة، دون المبالاة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء.وقال لي ألمامي، وهو موظف، إنّ “هذا الوباء وضعنا فعلاً في مأزق… بإعادة فتح المسجد لدينا أمل، يمكننا أن نصلّي، أن نتضرّع إلى الله… نسأل الله أن […]

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