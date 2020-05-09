الحشد الشعبي يعلن عن تنفيذ عملية أمنية في ناحية النمرود

2020/05/09 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تنفيذ عملية امنية في ناحية النمرود بالموصل.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز “نسخة منه، ان “الفوج الأول من اللواء 30 التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي نفذ، عملية أمنية في ناحية النمرود”.واضافت ان “العملية جاءت لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف دجلة”.

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