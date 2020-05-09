الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في ناحية النمرود

2020/05/09 | 09:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، امس الجمعة، عملية أمنية في ناحية النمرود بمحافظة نينوى لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف دجلة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن الفوج الأول في اللواء 30 التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي نفذت، عملية أمنية في ناحية النمرود لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف دجلة.

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