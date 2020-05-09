2020/05/09 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد العديد من الشركات لإعادة فتح مكاتبها خلال الفترة المقبلة، إلا أن الشبكة الإجتماعية الشهيرة فيسبوك قررت السماح لموظفيها بالعمل عن بعد حتى نهاية عام 2020.وقال متحدث بإسم فيسبوك، أن “الشبكة الإجتماعية سوف تتيح لمعظم موظفيها مواصلة العمل من المنزل حتى نهاية هذا العام ومن المقرر أن يصدر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إعلانا رسميا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020 بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020 بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).