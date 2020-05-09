نمو سوق الساعات الذكية بنسبة 20%

2020/05/09 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نما سوق الساعات الذكية بنسبة 20 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم شحن 14 مليون وحدة.وكانت آبل هي الشركة المهيمنة على هذا السوق بفضل شحناتها التي بلغت 7.6 مليون وحدة وحصتها السوقية التي تبلغ 55 في المئة.ووفقا لتقرير جديدة من مؤسسة Startegy Analytics المتخصصة في بحوث […]

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