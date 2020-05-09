بينها الانتخابات المبكرة.. الأسدي يحدد أبرز مهام الحكومة الجديدة

2020/05/09 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس كتلة سند النيابية، أحمد الأسدي، السبت (09 ايار 2020)، أبرز المهام التي ستعمل عليها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن "من أهم مهام الحكومة هي مواجهة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والاستعداد للانتخابات المبكرة".

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أشاد السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، السبت (09 أيار 2020)، بدور العراق في مناسبة يوم النصر على "النازية"، فيما أكد أن يوم النصر على النازية الذي تصادف ذكراه 75 اليوم 9 من ايار، أعظم الاعياد للشعب الروسي والمحاربون

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان رواتب المتقاعدين سوف تدفع، والحكومة في خدمتهم.





وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "المتقاعدون والفقراء أهلي، إنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي".





واضاف

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، السبت، الولايات المتحدة دعم العراق وعدم اعتبار تمرير الحكومة انتصاراً لها وخسارة لخصومها في البلاد والمنطقة.





وقال الغبان في بيان إنه "بعد ان تم تمرير حكومة الكاظمي في

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