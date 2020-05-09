السفير الروسي في بغداد يشيد بدور العراق بمناسبة يوم النصر على ’’النازية’’

2020/05/09 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أشاد السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، السبت (09 أيار 2020)، بدور العراق في مناسبة يوم النصر عل...





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