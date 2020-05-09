اردوغان يعلن دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي

2020/05/09 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان عن دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم السبت ان اردوغان بعث برسالة الى الكاظمي قدّم خلالها التهنئة بنيل حكومة الاخير ثقة مجلس النواب”، قائلا انها “جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها”، متمنيا أن “تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة “.وبحسب […]

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