2020/05/09 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي يتلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ، السبت (9 أيار 2020) رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، فيما أشار الأخير إلى ان تركيا مع العراق من اجل وحدته وازدهاره.

وأعرب الرئيس التركي خ

بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس كتلة سند النيابية، أحمد الأسدي، السبت (09 ايار 2020)، أبرز المهام التي ستعمل عليها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن "من أهم مهام الحكومة هي مواجهة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي وال

بغداد اليوم-بغداد

أشاد السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، السبت (09 أيار 2020)، بدور العراق في مناسبة يوم النصر على "النازية"، فيما أكد أن يوم النصر على النازية الذي تصادف ذكراه 75 اليوم 9 من ايار، أعظم الاعياد للشعب الروسي والمحاربون

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