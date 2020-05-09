لليوم الرابع على التوالي.. صحة النجف تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/09 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، عدم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 168 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR و Rapid test وتبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس ".

واضاف البيان أن "الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف يبقى كما يلي :- 307 حالة مؤكدة ، 295 شفاء، 6 حالات وفاة ".

وتابع أن "الموقف التراكمي للفحوصات المختبرية اصبح كما يلي :-5332 نموذجا من بينها 1028 فحص سريعا".

واشار البيان إلى أن "دائرة صحة النجف تؤكد استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين".

ودعت الدائرة "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض ".

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