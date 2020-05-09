اردوغان للكاظمي: تركيا ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره

2020/05/09 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ، السبت (9 أيار 2020) رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، فيما أشار الأخير إلى ان تركيا مع العراق من اجل وحدته وازدهاره.

وأعرب الرئيس التركي خلال التهنئة، التي تلقتها (بغداد اليوم)، عن "ثقته التامة بنجاح الحكومة في مهمتها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس العراق فحسب".

واكد أن "تركيا ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره وأن لدى تركيا الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين الصديقين، مجددا التمنيات للعراق حكومة وشعبا بالمزيد من الازدهار".

وعقد البرلمان جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

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