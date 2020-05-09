خبير: الرواتب التقاعدية محصنة قانونيا ودستوريا وصرفها واجب دون تأخير

2020/05/09 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عدم امكانية الحكومة او اي جهة تأخير او قطع رواتب المتقاعدين بسبب حصانتها القانونية والدستورية، مبينا أنه لا يمكن التلاعب بالراتب التقاعدي.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الدستور العراقي تحدث عن الحقوق والحريات والتزامات الدولة في المادة ٢٢ إلى المادة ٣٦ منه والتي توجب حماية الشيخوخة والعيش […]

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