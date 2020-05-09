تتصدر المشهد السياسي بالعراق منذ 2003.. اسر تؤثّر بعمل البرلمان والحكومة اكثر من الأحزاب

2020/05/09 | 10:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب أحمد مظهر الجبوري، ان بعض الاسر تؤثّر في عمل البرلمان والحكومة بشكل يفوق تأثير الأحزاب، فيما اعتبر ان وجود العوائل السياسية لا يتناسب مع الديمقراطية.

وقال الجبوري في تصريح صحافي ان "بعض الأسر السياسية في البلاد، تؤثّر في عمل البرلمان والحكومة بشكل يفوق تأثير الأحزاب التي تنتمي إليها"، معتبراً أن "هذه الظاهرة موجودة وواضحة للجميع".

واضاف ان "هناك ما بين 10 و12 شخصية مؤثرة منذ بداية العملية السياسية في العراق، منذ أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن"، مؤكداً أن "هذه الشخصيات لا تزال تتحكم بالقرار السيادي والسياسي في الحكومات العراقية المتعاقبة".

واكد انه "لا يخفى على أحد، أن العملية السياسية في العراق بنيت منذ عام 2003 على أساس حزبي محاصصاتي"، معتبراً أن "الوضع في الحكومة الجديدة لن يختلف عن سابقه، إذ ستحافظ الشخصيات ذاتها على تأثيرها".





وتابع أن "وجود العوائل السياسية لا يتناسب مع الديمقراطية، في ظلّ هيمنة واضحة من قبل بعض الشخصيات"، واصفاً "الأداء السياسي لبعضها بأنه لم يكن بالمستوى المطلوب".





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