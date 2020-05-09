2020/05/09 | 10:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو حكومة الكاظمي تلاقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو حكومة الكاظمي تلاقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).