النزاهة النيابية تكشف عبر “العهد نيوز” عن ملاحقة ثلاثة وزراء سابقين في حكومة عبد المهدي قضائيا

2020/05/09 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي اليوم السبت، عن ملاحقة ثلاثة وزراء سابقين في حكومة عادل عبد المهدي قضائيا”.وقال الكلابي في تصريح خص به “العهد نيوز” أن ثلاثة وزراء سابقين سيلاحقون قضائيا وهم وزير النفط والمالية والصناعة.وأضاف، أن لجنته لن تتغاضى عن فساد بعض الوزراء السابقين ممن اضرو بالمال العام.مؤكدا أن ملاحقة […]

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