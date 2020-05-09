المالية النيابية لـ”العهد نيوز”: الحكومة الجديدة ليس لديها نية باستقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/05/09 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو اليوم السبت، أن توجه الحكومة باخضاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين الى الادخار الاجباري بحاجة الى تشريع قانون لذلك”.وقال في تصريح خص به “العهد نيوز” ، ان” الحكومة الجديدة ليس لديها أي نية للقيام باستقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين”.مبينا ان الأنباء التي تتحدث عن وجود […]

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