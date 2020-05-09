موكب يرفد قطعات اللواء 41 للحشد جنوب سامراء بالمواد اللوجستية

2020/05/09 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار موكب مؤسسة النبأ العظيم من أهالي البصرة، السبت، قاطع اللواء 41 للحشد الشعبي جنوب مدينة سامراء ، فيما رفد القطعات بالمواد اللوجستية والعينية.وجاءت الزيارة تزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك ولدعم مسيرة ابطال الحشد الشعبي المرابطين على سواتر العز والشرف.

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