الكاظمي : رواتب المتقاعدين ستدفع وان العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه

2020/05/09 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتقاعدين والفقراء هم النقطة الأولى في قائمة اهتماماته، مؤكدا أن رواتب المتقاعدين سوف تدفع، وان العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد .وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعتها المستقلة اليوم السبت ، إن “المتقاعدين والفقراء أهلي، وإنهم النقطة الأولى في […]

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