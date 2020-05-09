2020/05/09 | 10:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والجيش، السبت، عملية أمنية في عمق الصحراء الغربية والجزيرة لمنع تحركات داعش في الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش ضمن عمليات الانبار نفذت عملية تفتيش في عمق الصحراء ومناطق الجزيرة والبساتين باتجاه النهر ومناطق الشامية “، لافتا الى ان “العملية تهدف لملاحقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية في عمق الصحراء والجزيرة لمنع تحركات داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية في عمق الصحراء والجزيرة لمنع تحركات داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).