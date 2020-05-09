مصرف الرافدين يؤشر مخالفات في تعليمات دفع الرواتب للموظفين

2020/05/09 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصح مصرف الرافدين يوم السبت عن وجود دوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات .

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلك الدوائر الى استلام رواتبها الكترونيا شهريًا وعن طريق الماستر كارد، مشيرا الى ان التعليمات وشروط الجهات المعنية تؤكد ان يكون صرف الرواتب الكترونيا وليس يدويًا.

يشار الى ان مصرف الرافدين اعلن ومنذ تفشي فيروس كورونا عن اعتماد توزيع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام الكترونيا.

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